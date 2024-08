Liverpool-Brentford oggi in tv: programma, orario e diretta Premier League 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Liverpool-Brentford, partita valida per la seconda giornata della Premier League 2024/2025. È cominciata bene l’avventura di Arne Slot sulla panchina dei Reds, con un successo sull’Ipswich: ora, la prima stagionale a Anfield per proseguire il proprio cammino con altri tre punti. Da non sottovalutare, però, la formazione di Thomas Frank, che nel turno che ha inaugurato il campionato ha battuto per 2-1 il Crystal Palace. Il fischio d’inizio è in programma alle 17:30 di domenica 25 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky, in particolare su Sky Sport Calcio (canale 202), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.