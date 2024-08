Real Madrid-Real Valladolid oggi in tv: programma, orario e diretta Liga 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Real Madrid-Real Valladolid, partita valida per la seconda giornata della Liga 2024/2025. L’inaspettato passo falso al debutto in campionato, con il pareggio contro il Maiorca dopo essere passati in vantaggio, “costringe” gli uomini di Ancelotti a una pronta reazione, e in tal senso non c’è niente di meglio della prima partita stagionale in casa per inseguire i primi tre punti. Tre punti che gli ospiti hanno già collezionato nel primo turno, superando di misura l’Espanyol con un gol di Moro. Il fischio d’inizio è in programma alle 17:00 di domenica 25 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.