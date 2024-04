Liverpool-Atalanta, Gasperini in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Gian Piero Gasperini parlerà oggi in tv in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Atalanta, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2023/2024: ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Alle ore 18.15 italiane di mercoledì 10 aprile l’allenatore dei nerazzurri presenterà i temi della partita contro la corazzata inglese e lo farà direttamente dalla città britannica in cui giovedì sera si giocherà il primo dei due atti, quasi proibitivi, con in palio la semifinale. C’è attesa per conoscere le parole del tecnico della Dea: diretta che potrebbe essere prevista sul canale Youtube del club orobico, in ogni caso ci penserà Sportface.it ad aggiornarvi con la diretta scritta in tempo reale.

