PSG-Barcellona oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming andata quarti Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra PSG e Barcellona, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. A 24 ore di distanza dall’incredibile match di Madrid tra Real e Manchester City, va questa sera in scena l’altro atteso quarto di finale tra la formazione di Luis Enrique e quella di Xavi. Kylian Mbappé, prima di lasciare quasi sicuramente la capitale francese in estate, vorrebbe regalare finalmente un Champions ai suoi tifosi. La sfida è in programma oggi, mercoledì 10 aprile, alle ore 21:00. Non è prevista una diretta in chiaro. Il match andrà in onda on esclusiva su Amazon Prime Video.