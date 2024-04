Legnago-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Legnago-Pro Sesto, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra di casa si trova in piena zona playoff e vuole consolidare il proprio piazzamento in questi ultimi turni di regular saeason, così da arrivare il più avanti possibile. La compagine ospite, dal suo canto, si trova in una situazione completamente opposta e ha bisogno di vincere per assicurarsi la permanenza nella categoria evitando di disputare i playout. Il club biancoceleste, dopo aver centrato tre vittorie di fila e due pareggi nelle ultime cinque sfide, vuole proseguire la striscia positiva per consolidare il quinto posto in classifica. Gli ospiti, invece, hanno bisogno di fare punti dopo averne raccolto solo uno nelle ultime due sfide. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

