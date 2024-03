Legnago-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Legnago-Pergolettese, match valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno bisogno di fare punti per tenersi distanti dalla zona retrocessione, per questo tenteranno di regalare una gioia ai loro tifosi. La compagine ospite, dal suo canto, prima vuole archiviare la pratica salvezza per poi magari pensare a fare uno step in più. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA