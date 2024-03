‘Legends-Ci vediamo a Napoli’ in onda martedì 5 marzo alle 21. Di Fusco: “Calzona sta trovando gli equilibri giusti”

Torna il sereno in casa Napoli grazie alla cura Francesco Calzona. Sotto la guida del nuovo tecnico, la squadra partenopea ha collezionato sei punti nelle ultime due partite di campionato e può ora guardare con più ottimismo al match di ritorno col Barcellona in Champions League e alla corsa europea in Serie A. L’importante vittoria contro la Juventus, l’ottavo di finale e il prossimo impegno di campionato, quello di venerdì contro il Torino, saranno al centro della quarta puntata di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, serie prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, in onda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), in replica su Napoflix (canale 86 del digitale terrestre) e on demand sulla piattaforma Sportface TV (tv.sportface.it).

La puntata andrà in onda, eccezionalmente, martedì 5 marzo alle ore 21 e vedrà la padrona di casa Jolanda De Rienzo, assieme ai suoi compagni di viaggio Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco, accogliere due ospiti d’eccezione: Giuseppe Bruscolotti, il famoso “Palo ‘e Fierro”, il giocatore che ha dato a Diego Armando Maradona la fascia di capitano all’inizio della sua avventura all’ombra del Vesuvio, e Roberto ‘El Pampa’ Sosa, l’ultimo calciatore a giocare e segnare indossando la maglia numero 10 del Napoli prima del ritiro proprio in onore del Pibe de Oro. Non mancherà, come sempre, il momento amarcord dedicato proprio a Maradona da parte di chi lo ha conosciuto e vissuto da vicino.

“Contro la Juventus, un Napoli fortunato è riuscito a portare a casa il risultato e questo è sempre un segnale positivo. Però non si è visto un gioco e soprattutto in difesa si è ballato troppo. In ogni caso, come detto, è un risultato che può dare morale in vista della rincorsa Champions, per la quale resta fondamentale il recupero dei campioni come Osimhen e Kvaratskhelia”. Queste le parole di Alessandro Renica.

“Il Napoli inizia a piacere – aggiunge Raffaele Di Fusco prima della puntata –. C’è da rivedere ancora qualcosa sotto l’aspetto difensivo, ma segnali positivi ce ne sono stati. In campo ho visto due fasi: fino alla trequarti si è rivisto il Napoli di Sarri, con giocate a uno o due tocchi, più veloce rispetto al passato, puntando sul possesso palla. Nelle conclusioni, invece, il Napoli di Spalletti. Credo che Calzona stia cercando di trovare gli equilibri giusti e pian piano ci stia riuscendo. La squadra sta crescendo e credo che sia destinata a fare ancora meglio”. “Legends – Ci vediamo a Napoli” va in onda tutti i mercoledì su Sportitalia, Napoflix e Sportface TV (tv.sportface.it).