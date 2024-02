Lecco-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lecco-Cremonese, match del Rigamonti-Ceppi valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo il pesantissimo 5-1 subito con la Feralpisalò, hanno assolutamente bisogno di trovare una pronta reazione. La squadra grigiorossa, dal suo canto, vuole conquistare i tre punti per alimentare le speranze di promozione diretta in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA