Lecce-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Salernitana, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. I salentini a quattro punti, i granata a due, entrambe in ogni caso imbattute fin qui e desiderose di mantenere a zero la casella sconfitte. Chi vincerà al Via del Mare? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 3 settembre.

Lecce-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Alessandro Budel.