Empoli-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Empoli e Juventus sono pronte a scendere in campo in occasione del match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi, domenica 3 settembre, nella cornice dello stadio Castellani. Massimiliano Allegri cerca tre punti per sfondare il muro dei 950 punti in Serie A da allenatore. Di fronte l’Empoli di Zanetti che sogna un altro sgambetto dopo quello della scorsa stagione. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.