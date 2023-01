Lecce-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Salernitana, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro salvezza tra due squadre che se finisse oggi il campionato avrebbero centrato l’obiettivo, ma che devono invece racimolare punti per allontanarsi dalle zone più calde. Chi vincerà al Via del Mare? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 27 gennaio.

Lecce-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.