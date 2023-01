Sport in tv oggi, venerdì 27 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Sportface.it vi offre il palinsesto, il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di venerdì 27 gennaio 2023. Inizia una nuova giornata del campionato di Serie A mentre si appresta a volgere al termine l’Australian Open con le semifinali maschili. In campo anche Liga, Ligue 1, FA Cup, Bundesliga e Serie B. Spazio al basket con l’NBA, ai motori con la Formula E, ai Mondiali di pattinaggio di figura e tanti altri sport invernali come salto con gli sci, combinata nordica e skeleton. Ecco, di seguito, le grafiche.