Lecce-Salernitana oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Lecce e Salernitana sono pronte a scendere in campo in occasione della partita della terza giornata di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di oggi, domenica 3 settembre, nella cornice dello stadio Via del Mare. La formazione di mister D’Aversa cerca continuità dopo l’ottimo inizio di stagione che l’ha vista rimanere imbattuta contro Lazio e Fiorentina. La Salernitana vuole buone risposte sul piano del gioco con Sousa che potrebbe schierare il nuovo acquisto Martegani dal 1′. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.