Lecce-Parma oggi in tv: canale, orario e diretta streaming sedicesimi Coppa Italia 2023/2024

Lecce-Parma sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Via del Mare scontro molto interessante tra i salentini e i ducali, visto che il divario non sembra essere quello che suggerirebbe la categoria di differenza. La squadra che supererà il turno affronterà successivamente la Fiorentina. Chi riuscirà a spuntarla? Si parte alle ore 18 di mercoledì 1 novembre, diretta tv su Italia 1, diretta streaming su Mediaset Infinity.

