Diffidati Salernitana-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Monza

L’Inter, reduce da tre sconfitte consecutive, va a caccia di un importante successo contro la Salernitana, nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per i ragazzi di Simone Inzaghi, dopo la Coppa Italia con la Juventus, è arrivato il momento di reagire e di portare a casa preziosi punti, altrimenti la lotta per la Champions League diventerebbe davvero dura. I nerazzurri, però, devono anche fare attenzione alle ammonizioni in vista della prossima sfida contro il Monza poiché nella lista dei diffidati figurano due calciatori: si tratta di Denzel Dumfries e Francesco Acerbi che, in caso ci cartellino giallo, sarebbero costretti a saltare il match con i biancorossi.