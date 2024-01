Lecce-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Juventus, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Una delle partite più importanti dell’anno per i bianconeri, che in caso di vittoria possono balzare al comando della classifica, ma occhio ai salentini che non mollano mai e in casa sanno esaltarsi. Chi riuscirà a vincere al Via del Mare? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 21 gennaio.

Lecce-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.