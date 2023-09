Svizzera-Italia oggi in tv: canale, orario e streaming Nations League 2023

Alle 19:30 di oggi, venerdì 22 settembre l’Italia di Andrea Soncin inizia il suo percorso in Nations League nel primo match del gruppo 4 contro la Svizzera. A San Gallo le azzurre iniziano questa nuova competizione, e sperano di trovare la vittoria contro le elvetiche, per iniziare col vento in poppa questa avventura che potrebbe regalare anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale e le parole delle protagoniste.

