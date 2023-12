Lecce-Frosinone, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Frosinone, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare scontro salvezza tra due squadre che hanno più punti del previsto, ma che con una vittoria oggi farebbero un salto in avanti clamoroso, anche a livello di mentalità: per i giallorossi manca da tantissimo un successo, i ciociari invece in trasferta hanno ottenuto solo due punti. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 16 dicembre.

Lecce-Frosinone sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi.