Milan, affaticamento muscolare per Musah: salta la sfida contro il Monza

Ultimo allenamento di rifinitura per il Milan in vista della sfida in programma contro il Monza domani a San Siro. Stefano Pioli ritrova Simon Kjaer, che anche quest’oggi si ha svolto l’intera seduta di lavoro con i compagni di squadra. Il tecnico deve però rinunciare Yunus Musah. Il 21enne centrocampista statunitense, vittima di un affaticamento muscolare, non ci sarà a scopo precauzionale nel match di domani.