Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo Engelberg 2023: Prevc vince gara-2, Annika Sieff quindicesima

La slovena e sorella d’arte Nika Prevc ha vinto la seconda gara di Engelberg, sede della tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di salto con gli sci femminile. Dopo il settimo posto di ieri, la classe 2005 si è riscattata conducendo fin dal primo round riuscendo poi a confermarsi nel momento decisivo. Sul podio con lei anche la connazionale Ema Klinec, già terza 24 ore fa, e la norvegese Eirin Maria Kvandal che ieri non aveva saltato nella seconda manche. Quarta posizione invece per la vincitrice di gara-1, la francese Josephine Pagnier.

In casa Italia prosegue positivamente l’ingresso nel circuito di Annika Sieff, alla prima stagione a tempo pieno di salto con gli sci dopo gli importanti trascorsi in combinata nordica. L’azzurra ha chiuso gara-2 al quindicesimo posto, confermandosi a buonissimi livelli dopo l’undicesimo posto di ieri. Qualche difficoltà di troppo nella seconda manche ha impedito a Sieff di confermare il decimo posto del primo round, ma l’impressione è che l’appuntamento con la top-10 sia solo rimandato per la classe 2003. Si conferma a punti anche l’altra italiana, Lara Malsiner, che ha chiuso la gara al 22° posto dopo la ventinovesima piazza di ventiquattro ore or sono.