Lecce-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Fiorentina, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare i viola vogliono tornare alla vittoria su un campo però molto complicato come quello dei salentini, che dal canto loro cercano punti per avvicinarsi alla salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 2 febbraio.

Lecce-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi.