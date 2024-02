Regolamento RD Congo-Guinea: cosa succede in caso di pareggio quarti Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Repubblica Democratica del Congo-Guinea, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2024. I Leopardi sfidano la nazionale Syli e in palio c’è il pass per le semifinali del torneo CAF dedicato alle formazioni africane. E’ uno scontro molto equilibrato, chi vincerà? In caso di parità al 90′, come accade in tutti i principali tornei, si disputeranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. E se dovesse ulteriormente resistere un risultato di parità, allora spazio ai calci di rigore per stabilire quale delle due formazioni avanzerà in semifinale.