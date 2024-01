Lecce-Cagliari, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Cagliari, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023/2024. Prima dell’anno al Via del Mare in cui sono in palio punti salvezza preziosi: decisamente più avanti i salentini a livello di classifica e vincere varrebbe davvero un pezzo dell’obiettivo stagionale, i sardi non possono prescindere invece da un risultato positivo. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 18 di sabato 6 gennaio.

Lecce-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori ed Emanuele Giaccherini.