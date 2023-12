Fiorentina-Bologna quarti di finale Coppa Italia 2023/2024: data, orario e diretta tv

Sarà Fiorentina-Bologna ai quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. La settimana dedicata ai quarti della Coppa Italia è quella che va da martedì 9 a giovedì 11 gennaio e, con tutta probabilità, il match si giocherà proprio martedì 9 alle ore 21:00 all’Artemio Franchi. Nico Gonzalez e compagni avranno il vantaggio del fattore campo in quanto hanno la testa di serie più bassa.. Il match verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 5 mentre si potrà vedere in streaming anche su Mediaset Play e sul sito di Sportmediaset.