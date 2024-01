Lazio-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Napoli, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Stadio Olimpico pronto a ospitare questo spareggio per l’obiettivo Champions: entrambe sono deluse per quanto accaduto in Supercoppa, tutte e due sconfitte dall’Inter e ora a caccia di una vittoria prestigiosa in campionato. Chi la spunterà? Si parte alle ore 18 di domenica 28 gennaio.

Lazio-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni.