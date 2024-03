Lazio-Juventus, Tudor in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Igor Tudor parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Lazio-Juventus, match valido per la trentesima giornata di Serie A, il turno pasquale: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il nuovo tecnico dei biancocelesti parlerà a poche ore dal suo esordio in panchina, il ritorno in Serie A dopo l’ottima avventura alla guida del Verona. L’allenatore croato è pronto a presentare i temi dello scontro con i bianconeri, decisivo per le residue chance di quarto/quinto posto dei suoi, si presenterà pertanto a Formello e risponderà alle domande dei cronisti presenti in quella che sarà la prima conferenza pre-partita nella sua avventura con la Lazio. Tanta l’attesa, appuntamento alle ore 13 di venerdì 29 marzo, diretta tv e streaming su Lazio Style Channel, diretta radio su Lazio Style Radio, diretta testuale su Sportface.