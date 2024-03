Lazio-Juventus, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo aver archiviato una fase di stagione molto complicata, vuole assolutamente ritornare alla vittoria contro la Lazio nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I bianconeri, dunque, sono pronti al primo di tre confronti contro i biancocelesti, che ritroveranno anche martedì in Coppa Italia. Il club piemontese è reduce da una sola vittoria nelle ultime otto e ha assolutamente bisogno di invertire la rotta per non mettere a rischio la qualificazione in Champions League. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 29 marzo alle ore 11:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.