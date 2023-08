Juventus, poche conferme dopo Udine. Il Bologna trova un punto tra le proteste

La Juventus non conferma i bei segnali visti ad Udine e sbatte contro il Bologna (1-1) all’esordio casalingo. Nel match della prima giornata di Serie A, un gol di Ferguson apre le marcature, ma nel finale arriva il pari di Vlahovic che fissa il risultato di una partita che farà discutere sul tema moviola. La squadra di Motta parte bene e al 22′ le prime avvisaglie di pericolo non scuotono i bianconeri. Zirkzee allarga per Ndoye, che cerca di sorprendere Perin sul primo palo, ma il portiere della Juventus – schierato al posto di Sczesny, fermo ai box – blocca a terra. Due minuti e il Bologna passa in vantaggio. Zirkzee è ancora in evidenza nella veste di uomo assist, chiudendo di classe un triangolo con Ferguson che controlla e calcia in rete alle spalle di Perin. Al 28′ altra occasione, stessi protagonisti e stesso copione: Zirkzee spalle alla porta lavora un pallone per Ferguson che calcia col mancino e sfiora il palo. Nel finale di primo tempo i bianconeri alzano il baricentro e riescono a lasciare i rossoblù nella loro metà campo, senza però impegnare Skorupski, che diventa il secondo giocatore polacco a tagliare il traguardo delle 250 presenze nell’era dei tre punti a vittoria, dietro solo a Piotr Zielinski (336). La Juventus fatica a mettere in moto Chiesa e Vlahovic e oggi anche Cambiaso e Weah sembrano poco ispirati. Al 53′ è il Var a negare ai bianconeri la rete dell’1-1. Vlahovic calcia al volo e batte Skorupski. Dopo l’on-field review, però, Di Bello annulla per fuorigioco di Rabiot, che si trovava sulla visuale di Skorupski sulla conclusione del serbo. Tra il 56′ e il 58′ la Juve è pericolosa con Bremer e Fagioli, mentre il var torna protagonista al 70′. Ferguson e Zirkzee confermano l’intesa in ripartenza, l’ex Bayern tenta un diagonale, Perin respinge e sulla ribattuta Iling Junior ostacola Ndoye. Sembra rigore, ma Guida lascia giocare e il Var non lo richiama. Thiago Motta è una furia e la beffa arriva poco dopo. Proprio Iling-Junior all’80’ riceve sulla sinistra e crossa sul secondo palo per Vlahovic che di testa firma un gol da fuoriclasse e firma l’1-1. Stavolta è tutto buono, ma né l’assedio bianconero e né la spinta dei rossoblù porta ad un altro gol. Un punto che non accontenta nessuno all’Allianz Stadium.