Lazio-Frosinone, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Frosinone, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico si sfidano i biancocelesti e i gialloblù in un derby laziale delicatissimo, visto che perdere potrebbe costare tanto in chiave classifica alle due squadre, anche se di certo sono i padroni di casa a essere in ritardo sulla tabella di marcia rispetto ai ciociari. Si parte alle ore 20.45 di venerdì 29 dicembre, chi vincerà?

Lazio-Frosinone sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani e su Sky Sport con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

IL PROGRAMMA COMPLETO