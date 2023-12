Genoa-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Inter, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. La capolista per il primo vero tentativo di fuga: vincendo in casa del Grifone, cosa comunque tutto fuorché semplice, la formazione nerazzurra si porterebbe momentaneamente a +7. I rossoblù sono però in buona forma e venderanno cara la pelle, si parte alle ore 20.45 di venerdì 29 dicembre.

Genoa-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Manuel Pasqual.

IL PROGRAMMA COMPLETO