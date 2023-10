Lazio-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Fiorentina, valevole per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Un match che si preannuncia decisamente interessante per chiudere questo turno di campionato. La squadra di Sarri sta risalendo lentamente la classifica dopo un inizio difficile, ma è reduce da un pesante ko in Champions League. I viola hanno vinto bene in Europa League ma in Serie A sette giorni fa sono stati battuti in casa dall’Empoli. La sfida è in programma oggi, lunedì 30 ottobre, alle ore 20:45. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go