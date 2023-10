Sci alpino, Coppa del Mondo: otto slalomiste convocate per la trasferta di Levi, debutto per Mondinelli

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha diramato l’elenco delle atlete convocate per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Levi nel weekend dell’11-12 novembre. Sono otto le atlete che voleranno in Finlandia per prendere parte ai due slalom femminili in programma. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e dell’esordiente Emilia Mondinelli.

Quest’ultima, piemontese classe 2004 tesserata per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, farà il suo debutto tra le grandi dopo essersi laureata campionessa italiana seniores della specialità a La Thuile lo scorso marzo, oltre che nella categoria giovani a Bormio il mese successivo. Il gruppo partirà alla volta della località scandinava nella giornata di martedì 31 ottobre e si allenerà direttamente in loco: ad accompagnarlo ci saranno l’allenatore responsabile Roberto Lorenzi e dal tecnico Giancarlo Bergamelli.