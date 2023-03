Lazio-AZ Alkmaar domani in tv: canale, orario e streaming Conference League 2022/2023

Alle 18:45 di martedì 7 la Lazio sfiderà l’AZ Alkmaaar all’Olimpico in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La squadra biancoceleste insegue un bel risultato in casa per chiudere anticipatamente il discorso qualificazione. La partita potrà essere trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti dopo i 90′ regolamentari.