Torino, Juric: “Ottima prestazione, finalmente arrivati anche i punti”

Ivan Juric ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria di misura del suo Torino contro il Bologna. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nella seconda frazione abbiamo sofferto contro una squadra che ha ottimi giocatori, Abbiamo concesso poco e niente e creato molte occasioni. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, questa volta sono arrivati anche i punti”. Il tecnico ha poi proseguito: “Radonjic? Ho tanti ragazzi giovani che devono crescere, ciò vuol dire che bisogna lavorare tanto. Penso che gli servirà questa cosa qua, deve essere concentrato anche negli allenamenti, oggi ha avuto molti spunti importanti. Sta facendo benissimo da diverso tempo, l’anno scorso aveva davanti a se altri giocatori e ha giocato poco, adesso è invece diventato fondamentale. Capisce il gioco, il senso della profondità, ha fatto veramente bene”.

Juric ha poi continuato: “Buongiorno anche sta facendo bene, ha un cervello e una volontà di crescita immensa. Cerca sempre di migliorare, oggi ha fatto una grande partita. Anche Sanabria sta facendo molto bene, ha delle caratteristiche specifiche, fa le cose che gli chiedo, altre non le chiedo più perché ho visto che non riesce a darle. Attacca bene il primo palo, deve continuare così”. Su Thiago Motta ha confessato: “E’ un’ottima persona e un grande ex giocatore. Come allenatore è davvero completo, riesce ad abbinare più cose contemporaneamente”.