Lazio-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Atalanta, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico è tutto pronto per questo incontro tra i biancocelesti e i nerazzurri, sfida spettacolare che mette in palio tre punti fondamentali per le ambizioni di classifica e soprattutto di zona europea. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 15 di domenica 8 ottobre.

Lazio-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin.