La Salernitana affonda a Monza, Paulo Sousa a forte rischio esonero

Paulo Sousa a forte rischio esonero. La sua Salernitana affonda a Monza, dove arriva la quinta sconfitta in questo avvio di campionato a fronte della miseria di tre pareggi con nessuna vittoria, e dopo il poker rimediato in casa dall’Inter una settimana fa, anche in Brianza è davvero complicata la partita dei campani, abulici e sfiduciati, con pochissime soluzioni offensive e fragili dietro. E il tecnico portoghese rischia di pagare, anche in virtù della sosta che può facilitare il cambio in panchina e l’ambientamento di un nuovo allenatore. Nelle prossime ore ne sapremo di più.