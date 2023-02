Lazio-Atalanta domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Il big match dello snodo Champions League della ventiduesima giornata di Serie A è tra Lazio e Atalanta. All’Olimpico, di fronte a 40.000 spettatori, i biancocelesti sfideranno i bergamaschi di Gasperini alle 20:45 di sabato 11 febbraio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Lazio (16.1%) e Atalanta (14.3%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso (con il 14.5% del Napoli). Lecito quindi attendersi tanti gol. Come finirà? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, con le pagelle e le parole dei protagonisti al termine del match.

the_ad id=”1049643″]