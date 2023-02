Lecce-Roma domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

La Roma fa visita al Lecce per continuare la marcia Champions League. Alle 18:00 di sabato 11 febbraio i giallorossi saranno di scena contro gli altri giallorossi, quelli di Baroni, nella cornice di un Via del Mare strapieno. La Roma si trova, dopo 21 partite stagionali, con otto punti in più rispetto alla scorsa Serie A e non vuole fermarsi. Il Lecce è già ad un buon punto nella corsa salvezza e cerca altri punti per la sicurezza. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.