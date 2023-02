Latina-Virtus Francavilla oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Virtus Francavilla, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Un solo successo nelle ultime cinque sfide per nerazzurri padroni di casa, che sperano di tornare a conquistare i tre punti per evitare di sprofondare in classifica. La compagine pugliese, invece, arriva da tre vittorie nelle ultime cinque e vuole proseguire il trend positivo per rilanciare le proprie ambizioni in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

