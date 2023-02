Giugliano-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Monterosi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita nello scorso turno contro la Virtus Francavilla, sperano di rialzare la testa per evitare di perdere altre posizioni in classifica. La formazione ospite, invece, è a secco di vittorie da quattro turni ed ha intenzione di portare a casa qualche punto da una trasferta ostica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

