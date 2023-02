Felix ci riprova, Cremonese a Napoli per non entrare nel club dei peggiori

La Cremonese sogna un’altra impresa. E l’emergenza in attacco spalanca le porte a chi la rese posssibile. A Napoli, a poche settimane dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia, la squadra di Ballardini non avrà Dessers e Okereke. Spazio a Ciofani, ma soprattutto a Felix Afena Gyan, che al ‘Maradona’ con un gol al 90′ e un rigore decisivo tracciò il cammino fino alla semifinale. Inoltre l’ex primavera della Roma sembra trovarsi a suo agio più in trasferta che tra le mura casalinghe: tre dei suoi quattro gol da professionista sono infatti arrivati fuori casa. Ora l’ultima della classe sogna un altro sgambetto alla capolista, anche se stavolta ci saranno solamente 90′ a disposizione e soprattutto il tecnico grigiorosso dovrà fare i conti con una situazione preoccupante in infermeria. La Cremonese è ancora a secco di vittorie e dopo ventidue giornate solamente il Varese (1965-66, 1971-72), Ancona (2003-04) ed Hellas Verona (2015-16) nella storia della Serie A non hanno mai collezionato tre punti in un colpo solo. Di fronte c’è l’ostacolo più duro. Il Napoli si presenta con l’infermeria sostanzialmente vuota (Demme ai box) e con la voglia di tenere un margine importante rispetto alle inseguitrici. L’unico ballottaggio è nel tridente con Lozano che resta in vantaggio su Politano ed Elmas. Il Napoli ha sempre vinto nelle ultime otto partite casalinghe di Serie A e non arriva a nove da settembre 2016, quando però Sarri realizzò la striscia vincente in due campionati. Ora Spalletti può riuscirci in una sola stagione, come nella storia è riuscito solamente a Garbutt (1931), Vinicio (1971), Bianchi (1988) e Bigon (1990). C’è un piccolo capitolo di storia nel match con la Cremonese. E anche una rivincita da prendersi dopo uno dei pochi passi falsi stagionali. Spalletti si affida ad un collettivo consolidato e al suo bomber. Victor Osimhen ha segnato in tutte le ultime cinque presenze di campionato. Per ora l’uomo copertina della marcia Scudetto è lui.