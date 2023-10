Latina-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Monopoli, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine nerazzurra sta conducendo un’ottima stagione e finora ha accumulato dodici punti, che le valgono il terzo posto alle spalle di Juve Stabia e Benevento. Il club biancoverde, dal suo canto, è reduce da un inizio di campionato estremamente complicato e spera di rialzare la testa nella prossima gara. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

