Kickboxing, Mattia Faraoni vs K-Jee oggi in tv: programma, orario e streaming

Nella serata di oggi, sabato 23 marzo, Mattia Faraoni salirà sul ring per sfidare K-Jee al Casinò di Campione d’Italia, teatro di un evento con 14 match nazionali e internazionali, con due titoli mondiali e due titoli europei in palio. La serata inizierà alle 19:00, ma per il main event bisognerà aspettare almeno le 23:00. Quel che è certo è che l’intero evento, fino al match di Mattia Faraoni, sarà trasmesso interamente in streaming su Dazn. Il più atteso ovviamente è il kickboxer romano, famosissimo al grande pubblico anche per la sua attività su Youtube e reduce da una grande vittoria come quella su Bogdan Stoica all’evento Oktagon di Torino.

Adesso c’è un nuovo appuntamento sul ring per Mattia, che sfiderà il giapponese K-Jee, volto noto ed ex campione mondiale dei pesi massimi leggeri per K-1 e Krush. Si tratta della sfida più dura della carriera del romano che, in caso di successo, vedrebbe aprirsi numerose occasioni in Giappone. Prima però c’è da superare l’ostacolo K-Jee al termine di una card che vedrà sul ring anche nomi rilevanti del fighting italiano come Lorenzo Di Vara e Mirko Flumeri. L’evento, come detto, sarà interamente trasmesso su Dazn in streaming a partire dalle 0re 20:00 fino all’ultimo incontro, quello di Mattia Faraoni. Sportface.it invece vi terrà compagnia con una diretta testuale.

DATA E ORARIO: Sabato 23 marzo, dalle 19:00

DIRETTA: Dazn, dalle 20:00

LA CARD (dalle ore 19:00) (su Dazn dalle 20:00)

Santese vs Bianchini (65kg – Muay Thai)

Sansone vs Brillo (77kg – Fight Code)

Ippolito vs Saraco (67kg – Fight Code)

Dama vs Rogaska (52kg – Muay Thai)

Bha vs Totaro (67kg – Muay Thai)

Oliva vs Sciortino (67kg – Muay Thai)

Lomurno vs Ouattara (65kg – Fight Code)

Aboud vs Rodriguez (72.5kg – Fight Code)

Cazacinski vs Gonzales (57kg – K1 Rules) TITOLO EUROPEO ISKA

Novati vs Khriji (67kg – Thaiboxing) TITOLO EUROPEO ISKA

Di Vara vs Glevka (70kg – Muay Thai) TITOLO MONDIALE ISKA

Flumeri vs Kucera (60kg – K1 Rules) TITOLO MONDIALE ISKA

YOPDT vs ZSONBI (61.5kg – Muay Thai) CO-MAIN EVENT

FARAONI vs K-JEE (95kg – Fight Code) MAIN EVENT