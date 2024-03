LIVE – Mattia Faraoni vs K-Jee, Kickboxing (DIRETTA)

Mattia Faraoni contro K-Jee in diretta. Tutto pronto per il ritorno sul ring del kickboxer romano, pronto a sfidare il giapponese nella serata di oggi, sabato 23 marzo, nella cornice del Casinò di Campione d’Italia. L’evento inizia alle 19:00 con l’undercard, ma per vedere all’opera Faraoni sarà necessario attendere almeno le 23:00. Si tratta dell’incontro più difficile e importante della carriera di Mattia Faraoni, che in passato ha anche vinto la cintura italiana dei massimi leggeri di pugilato, ma che ha ormai da tempo deciso di dare priorità alla kickboxing. Dopo la vittoria su Bogdan Stoica, il fighter romano ha visto spalancare una nuova opportunità prestigiosa e questo match potrebbe essere un lasciapassare per un appuntamento ancora più affascinante. K-Jee è stato campione mondiale dei pesi massimi leggeri per K-1 e Krush e sul ring di Campione d’Italia ci sono tutte le basi per un match spettacolare. Faraoni, campione mondiale ISKA, sogna una nuova impresa nella categoria 95kg. E Sportface.it vi accompagnerà nella serata di oggi durante l’incontro dell’italiano. Come finirà? Non resta che scoprirlo in nostra compagnia in questa serata di sabato 23 marzo. Mattia Faraoni contro K-Jee in diretta testuale su Sportface.it dalle 23:00 circa.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

FARAONI VS K-JEE (Ore 23:00 circa)