Premier League 2023/2024, il Wolves ferma il Newcastle sul 2-2

Il Wolves ferma il Newcastle sul 2-2 nella decima giornata di Premier League. Al Molineux Stadium la squadra di Howe va due volte in vantaggio, ma per due volte viene ripresa. Al 22′ è Wilson a sbloccare il risultato, ma al 36′ l’ex Juve Lemina firma il gol dell’1-1. Ancora Wilson però in pieno recupero del primo tempo realizza il rigore del nuovo vantaggio. Nella ripresa il Wolves riesce nuovamente a reagire. Merito di Hwang Hee-Chan che al 71′ firma il 2-2 definitivo. Un solo cambio in 90′ per Howe che, senza Tonali, ha inserito Almiron per Willock. Dopo la vittoria per 4-0 sul Crystal Palace, il Newcastle non va oltre il pareggio e sale a 17 punti. Punto prezioso per il Wolves che allunga a 5 la striscia di partite da imbattuta: 12 punti in classifica per gli uomini di O’Neil.