Juventus U23-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Fermana, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione bianconera è reduce da una stagione in crescendo e ora vuole vincere l’ultima gara in casa per assicurarsi la qualificazione ai playoff. La compagine marchigiana, dal suo canto, si sta giocando la permanenza tra i professionisti e ha assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro sfide e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La squadra ospite, invece, è reduce da tre successi consecutivi e spera di conquistare il quarto per assicurarsi un buon piazzamento nei playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

RISULTATI E CLASSIFICA