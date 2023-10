Juventus-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Torino, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium è tutto pronto per l’atteso derby della Mole tra i bianconeri, che vogliono tornare alla vittoria prima della sosta, e i granata non nel loro momento migliore ma vogliosi di rifarsi nella stracittadina. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 18 di sabato 7 ottobre.

Juventus-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini.