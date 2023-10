Bundesliga 2023/2024, all’Union Berlino non basta Bonucci: il Borussia Dortmund rimonta 4-2

Il Borussia Dortmund supera 4-2 in rimonta l’Union Berlino nel match del Signal Iduna Park valevole per la settima giornata di Bundesliga 2023/2024: sono decisive le reti siglate da Niclas Fullkrug, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt e Ryerson, che rendono vane le marcature degli ex Serie A Leonardo Bonucci e Robin Gosens. In virtù di questo risultato i ragazzi guidati da Edin Terzic balzano momentaneamente al secondo posto in classifica con 17 punti, mentre i capitolini restano undicesimi a quota 6. Termina a reti bianche, invece, il confronto tra Lipsia e Bochum, con i padroni di casa che non riescono a sbloccare il punteggio nonostante le numerose occasioni.

In vetta alla graduatoria continua a stupire lo Stoccarda, che si sbarazza anche del Wolfsburg con un netto 3-1 firmato dal solito ed inarrestabile Serhou Guirassy, autore di una clamorosa tripletta. Ora i biancorossi hanno 18 punti e attendono il Bayer Leverkusen. Grande colpo in trasferta per il Darmstadt, che passa 2-1 sul campo dell’Augsburg grazie ai gol messi a segno da Saarke e Kempe; inutile la rete nel finale di Demirovic.

RISULTATI DEL POMERIGGIO

Borussia Dortmund-Union Berlino 4-2

Lipsia-Bochum 0-0

Augsburg-Darmstadt 1-2

Stoccarda-Wolfsbug 3-1