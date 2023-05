Fiorentina-Basilea oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale andata Conference League 2022/2023

Alle 21:00 di giovedì 11 maggio la Fiorentina sfiderà al Franchi il Basilea in occasione dell’andata della semifinale di Conference League. Dopo la Coppa Italia, Vincenzo Italiano vuole regalarsi la seconda finale stagionale. Serve però un risultato favorevole in vista della trasferta in una stagione in cui in campo europeo i viola sembrano essere a loro agio fuori tra le mura amiche. Diretta su Dazn e Sky, ma non in chiaro come per le semifinali di Juventus e Roma. Gli abbonati Sky, potranno invece seguire la gara sintonizzandosi sul canale Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) o in alternativa sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite). Senza dimenticare lo streaming di Sky Go e NOW.