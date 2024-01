Juventus-Salernitana, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Juventus-Salernitana, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Bianconeri con le seconde linee ma desiderosi di avanzare fino ai quarti di finale, i campani pensano alla salvezza ma di certo metteranno in difficoltà i padroni di casa, facendo peraltro le prove generali per l’incrocio di campionato. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 4 gennaio.

Juventus-Salernitana sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.